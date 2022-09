Aviation : grève des contrôleurs aériens ce vendredi, un vol sur deux menacé

Malgré la mise en place d'un service minimum et la réduction préventive du trafic demandée, "des annulations de vols et des retards significatifs sont à prévoir sur l'ensemble du territoire", prévient la DGAC. Elle invite donc "les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol".