Quels sont les vols commerciaux sans escale les plus longs au monde ?

19 heures et 19 minutes sans escale. Dès la fin 2025, les voyageurs qui le souhaiteront pourront directement relier Sydney à Londres et New York. C'est l'annonce faite par la compagnie aérienne australienne Qantas, ce lundi 2 mai. Pour ce faire, la compagnie va se doter de 12 Airbus A350-1000, un contrat à 4,4 milliards d'euros pour le constructeur.

Actuellement, seules une poignée de compagnie proposent des vols sans escale sur une aussi longue distance. Ce type de vols pose en effet des problèmes en termes de capacité des appareils, de viabilité commerciale, et de santé de l'équipage et des passagers. Quels sont, alors, les vols sans escale les plus longs au monde ?