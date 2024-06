Les compagnies aériennes s'attendent à transporter un nombre inédit de passagers cette année. Près de cinq milliards de personnes devraient emprunter l'avion en 2024 à travers le monde. Un chiffre qui dépasse largement le record de 2019, avant la pandémie de Covid-19.

L'avion n'a jamais autant attiré de voyageurs. L'Association internationale de transport aérien (Iata) a annoncé, lundi 3 juin, qu'elle s'attendait à une année record en 2024, avec près de cinq milliards de passagers dans le monde, soit un chiffre supérieur à ses premières estimations. Avec 4,96 milliards de voyageurs attendus - contre 4,7 milliards précédemment - le secteur aérien battrait largement son record de 2019, avant la pandémie de Covid-19, lors de laquelle 4,54 milliards de personnes avaient emprunté ce mode de transport.

L'Iata, qui était réunie en assemblée générale à Dubaï, aux Émirats arabes unis, prévoit également un bénéfice net mondial de 30,5 milliards de dollars pour l'ensemble des compagnies aériennes, sur un chiffre d'affaires sans précédent de 996 milliards de dollars. Un résultat qui représente "un énorme succès étant donné les récentes graves pertes dues à la pandémie", s'est réjoui le directeur général de l'Iata, Willie Wlash, face aux délégués de son organisation, qui regroupe 320 compagnies aériennes, soit 83% du trafic mondial.

La crise sanitaire avait fait plonger le secteur aérien dans des pertes abyssales, évaluées à 183 milliards de dollars entre 2020 et 2022. Les 30,5 milliards de dollars de bénéfices visés cette année marquent aussi une hausse par rapport aux 25,7 milliards jusqu'ici projetés par l'Iata, ainsi qu'une augmentation par rapport aux bénéfices engrangés en 2023, estimés à 27,4 milliards de dollars.

Des bouleversements à prévoir

Ces résultats représentent également une bonne nouvelle pour les compagnies qui doivent investir pour tenter d'adapter le secteur aérien - responsable de 2,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde - aux bouleversements face au changement climatique d'origine humaine. Synonyme d'orages plus violents et de régimes de vents différents ou encore d'incendies de forêt géants, comme au Canada en 2023, celui-ci peur avoir des effets sur la ponctualité des avions et leur capacité à effectuer des escales rapides, pourtant la clé de leur rentabilité.

Par exemple, "les perturbations des opérations de vol liées à la météo sont en train d'augmenter" en Europe, a noté l'Iata fin mars. En 2023, 30% des retards de vols du Vieux Continent étaient dus au mauvais temps, contre 11% en 2012, selon l'organisation. Fin mai, des turbulences extrêmes à haute altitude ont touché en l'espace d'une semaine deux gros porteurs, un de Singapore Airlines et un autre de Qatar Airways, faisant un mort et une centaine de blessés au total. "Les turbulences constituent un sujet de sécurité, mais elles coûtent aussi des millions de dollars aux compagnies" en occasionnant des dégâts aux avions, alertent ainsi des travaux cités par ces scientifiques.