Air France-KLM va commander 50 nouveaux Airbus A350 pour moderniser sa flotte

L'objectif d'Air France-KLM à passer une telle commande, assortie des droits d'acquisition de 40 appareils supplémentaires ? "Poursuivre le renouvellement et la rationalisation de sa flotte long-courrier, reflétant ainsi son ambition d’améliorer sa performance économique et environnementale", indique le groupe. Ces nouveaux avions vont venir remplacer 59 anciens modèles : 33 Boeing 777-200 et 26 A330 d’ancienne génération.