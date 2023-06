Les SAF, des carburants durables qui promettent de décarboner le secteur aérien

Autre limite, le coût de ces carburants d'aviation durables, bien plus élevé que le kérosène. Pour l'expert Matteo Mirolo, cela devrait néanmoins diminuer dans le temps, à mesure que l'industrialisation de ces nouveaux procédés se mette en place. D'un autre côté, le directeur général de Boeing, David Calhoun, estimait dans un entretien au Financial Times que les SAF n'atteindraient "jamais" le niveau de prix des carburants classiques.

"Nous allons développer et devenir plus économiques", a-t-il promis avant de relativiser : "Je ne pense pas que nous atteindrons un jour le prix du Jet A (le mélange à partir de kérosène utilisé dans les avions). Je ne pense pas que cela se produira un jour". La transition vers ce type de carburant représente donc un coût. Mais qui des passagers via des tickets d'avion plus chers, des compagnies aériennes à travers des investissements plus importants ou des États, via des subventions publiques, le prendront en charge ? La question n'a pas encore été tranchée.