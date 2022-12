Tous les vols d'Air France maintenus jeudi malgré un appel à la grève

Le SNPC-FO et l'Unsa-PNC n'appelaient quant à eux pas à la grève au sein de la compagnie, où des élections professionnelles doivent avoir lieu en début d'année. Des conflits sociaux ont par ailleurs été désamorcés chez Air Antilles, Air Guyane, Corsair et Easyjet. Mais un autre préavis de grève demeure, du 22 au 25 décembre au sein de la compagnie French Bee, où le SNPNC et la CGT dénoncent "de multiples dysfonctionnements" dans leurs conditions de travail et des salaires trop bas. Basée à Orly, French Bee dessert La Réunion, la Polynésie française et la République Dominicaine, mais aussi des destinations aux États-Unis.