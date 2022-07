Billets de train : Clément Beaune veut "minimiser les pics tarifaires d'été" de la SNCF

Depuis le début des vacances d'été, nombreux sont les Français à sillonner les gares en direction de leur lieu de villégiature. Pour certains, le prix du billet a été particulièrement élevé, dans un contexte de hausse généralisée des prix. Afin de limiter la facture, le néo-ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, veut consentir à de premiers efforts. "Minimiser les pics tarifaires d'été doit être possible", indique-t-il dans une interview accordée au Journal du Dimanche.

Pour l'ancien ministre chargé des Affaires européennes, "des progrès peuvent encore être faits sur la clientèle des jeunes et des plus modestes". Son ancienne fonction au gouvernement n'est d'ailleurs jamais bien loin. "Je regarde toutes les solutions et les expériences menées au niveau européen", poursuit Clément Beaune dans les colonnes du JDD, comme l'essai allemand de lancer un forfait mensuel à neuf euros pour les trains régionaux. "Il ne s'agit que d'une opération ponctuelle, qui coûte près de trois milliards d'euros", tempère le ministre.