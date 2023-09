La SNCF met en vente ce mercredi 100.000 billets de train à 10 euros

L'entreprise a pour projet l'ouverture de plusieurs nouvelles lignes desservies par des "trains classiques" Ouigo, notamment entre Paris et Rennes, Paris et Bruxelles ou Paris et Bordeaux. Ces trains circuleraient beaucoup moins vite que les TGV classiques et s'arrêteraient dans de nombreuses gares intermédiaires. Les clients pourraient donc profiter d'un plus grand choix de destination, en compensation d'un temps de trajet bien plus lent que sur les billets Grande Vitesse.