Billets de train : zoom sur le "ticket climat" autrichien à trois euros par jour

Dans le détail, le tarif grimpe à 1095 euros par an pour les adultes, soit trois euros par jour, tandis que le tarif jeune et senior monte à 821 euros par an, soit 2,20 euros environ par jour. Des offres spécifiques sont également prévues pour les familles. L'Autriche a débloqué une enveloppe initiale de 240 millions d'euros pour déployer ce pass, auxquels viennent s'ajouter 150 millions d'euros supplémentaires par an. En parallèle, l'offre de transports a été musclée et les trains ont été modernisés.

Le pays espère ainsi réduire de 16% le recours aux voitures individuelles d'ici 2040, tandis que la part des transports en commun devra passer de 27 à 40%. En 2019, les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports constituaient près de 40% des émissions de CO2 totales en Autriche, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En trente ans, le nombre de voitures immatriculées avait bondi, en passant de trois millions en 1990 à environ cinq millions en 2019.

Si le dispositif reste récent, il semble déjà porter ses fruits. Entre octobre 2021 et juin 2022, quelque 170.000 personnes ont acheté ce ticket et près de deux tiers d'entre elles ont déclaré utiliser plus souvent les transports en commun, d'après l'organisation mondiale d'études économiques. Parmi ces clients, ils sont aussi 85% à déclarer avoir remplacé leurs trajets en voiture par des voyages en transports publics. Un an après la mise en place de ce ticket climat, 32% des Autrichiens affirment avoir davantage recours au train, selon l'association autrichienne des transports, citée par Courrier International.