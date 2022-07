Départs en vacances : les prévisions de circulation pour ce samedi

Dans le sens des départs, il faudra vous armer de patience. Bison Futé annonce une journée rouge, sur l'ensemble du territoire et noire pour le centre-est du pays. Les principales difficultés seront attendues sur la quasi totalité des axes routiers. Bison Futé conseille aux automobilistes de :

- quitter ou traverser l’Île-de-France après 16h.

- éviter l’autoroute A13, entre Rouen et Caen, de 13h à 15h.

- éviter l’autoroute A11, entre Paris et Le Mans, de 11h à 13h.

- éviter l’autoroute A10, à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 8h à 12h, et entre Orléans et Bordeaux, de 10h à 18h.

- éviter l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 13h à 17h.

- passer la barrière de péage de Fleury sur l’A6 après 12h.

- éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 10h à 15h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 13h à 18h.

- éviter l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 8h à 10h.

- éviter l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, de 11h à 13h.

- éviter l’autoroute A62, entre Agen et Toulouse, de 11h à 17h.

- éviter le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 10h à 13h (attente supérieure à 1 heure).