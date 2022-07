Départs en vacances : les prévisions de circulation pour ce week-end

Pour ce vendredi, classé orange dans le sens des départs et rouge sur le centre-est, les difficultés de circulation seront importantes sur l’ensemble des grands itinéraires du pays. Des bouchons seront attendus, en particulier, sur l’autoroute A13 entre Paris et Rouen, sur l'A10 vers Bordeaux, ou encore sur les autoroutes A8 et A9 le long la Méditerranée. Pour éviter les bouchons, Bison Futé conseille alors aux automobilistes de :

- quitter ou traverser l’Île-de-France avant 12h.

- éviter l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 17h à 21h et entre Rouen et Caen, de 15h à 21h.

- éviter l’autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 16h à 19h.

- éviter l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 15h à 19h.

- éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 16h à 22h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 15h à 20h.

- éviter l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Nice, de 12h à 20h.

- éviter l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 16h à 19h.

- éviter l’autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 16h à 20h.

- éviter le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 13h à 19h (attente supérieure à 1 heure).