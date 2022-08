Dernier week-end des vacances... les prévisions de circulation

Le dernier week-end d'août marque la fin des vacances scolaires et des congés pour les Français. L’essentiel des flux routiers concernera donc les retours des régions côtières vers les grandes métropoles. De vendredi 26 août à dimanche 28 août, dans le sens des retours, la circulation sera difficile au niveau national et en particulier dans le Sud-Est de la France, avertit Bison futé qui classe en "rouge" les journées de vendredi et samedi.

Vendredi, "les principales difficultés sont attendues à partir de 10h et se poursuivront jusqu'en début de soirée principalement sur les autoroutes A7 et A8 dans la vallée du Rhône et sur l’Arc méditerranéen et sur l’ A10 de Bordeaux vers Paris", indique Bison Futé.