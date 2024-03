Week-end de Pâques : les prévisions de circulation de Bison Futé

L'organisme officiel a classé en rouge la journée de vendredi 29 mars dans le sens des départs en Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Le trafic sera également très difficile dans le sens des retours lundi 1er avril dans le nord-ouest du pays. En revanche, le trafic sera fluide samedi et dimanche.

Bison Futé voit rouge. Vendredi, à la veille du week-end de Pâques qui s’annonce assez agité au niveau de la météo, la circulation sera compliquée sur certains axes d’Ile-de-France dans le sens des départs, comme l’A1 entre Paris et Orléans, classée rouge, soit une circulation "très difficile", comme le détaille l'organisme officiel dans ses prévisions publiées ce jeudi. Bison Futé recommande de "quitter ou traverser l’Ile-de-France avant 12 heures".

La circulation sera également compliquée vendredi dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes. L’A7 entre Lyon et Orange (Vaucluse) est ainsi classée rouge par Bison Futé qui préconise "d’éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 17 heures à 20 heures". Il convient aussi "d’éviter le tunnel du Mont-Blanc (N205) entre la France et l’Italie, de 12 heures à 19 heures" où le trafic sera "saturé".

Un répit dimanche

La journée de samedi, classée verte dans la quasi-totalité du pays, sera plus calme. Bison Futé conseille toutefois de "quitter ou traverser l’Île-de-France avant 8 heures", la région étant classée en orange ce jour-là. La journée de dimanche est quant à elle entièrement classée verte.

Lundi après-midi, dans le sens des retours, la circulation sera "difficile" voire "très difficile", prévient Bison Futé, qui a classé en rouge plusieurs régions du nord-ouest de la France, les Hauts-de-France, l’Ile-de-France, le Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire, la Normandie et la Bretagne. Le trafic sera "dense" ou "saturé" l’après-midi sur l’A10 entre Paris et Orléans, sur l’A6 entre Paris et le péage de Fleury-en-Bière (Seine-et-Marne) et sur l’A13 entre Paris et Caen. Le trafic sera également "dense" lundi en fin d’après-midi en région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les axes Gap - Grenoble (N85) et Chambéry-Lyon (A43).