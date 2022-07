Bison futé : les prévisions de circulation pour les départs en vacances

Dans le sens des départs, samedi, les difficultés seront plus importantes, en particulier sur l’autoroute A7 dans la vallée du Rhône. En Île-de-France, la circulation sera aussi très dense, en direction des barrières de péages des autoroutes A6 et A10 dès le tout début de la matinée. L’autoroute A13 sera aussi concernée dès le milieu de la matinée et jusqu’en milieu d’après-midi.

Là encore, Bison Futé conseille plusieurs itinéraires, comme de :

- quitter ou traverser l’Île-de-France après 16h,

- éviter l’autoroute A10, à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 7h à 12h, et entre Orléans et Tours, de 12h à 15h,

- éviter l’autoroute A11, entre Paris et Le Mans, de 11h à 15h et entre Le Mans et Angers, de 11h à 13h,

- éviter l’autoroute A84, entre Caen et Rennes, de 12h à 16h,

- éviter l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 11h à 13h,

- passer la barrière de péage de Fleury sur l’A6 après 13h,

- éviter l’autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 15h à 18h

- éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 7h à 21h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 10h à 21h,

- éviter l’autoroute A62, entre Agen et Toulouse, de 11h à 14h,

- éviter l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 14h,

L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) connaîtra également un trafic très soutenu de 15h à 18h (attente supérieure à 30 min).