Bison Futé : un samedi "noir" sur les routes pour le chassé-croisé des vacances

Samedi 30 juillet, dans le sens des départs, la circulation sera "extrêmement difficile" sur la grande majorité des axes routiers. Dans le sens des retours, la circulation sera très difficile, en particulier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'Arc méditerranéen. Des difficultés de circulation sont attendues sur les autoroutes A6, A7, A8 et A9, dans le Sud-Est et sur l’Arc méditerranéen, sur l’A20, l’A71 et ‘l’A75 en région Centre, sur l’A61, l’A62 et l’A63 dans le Sud-Ouest. Mais aussi vers le Grand-Ouest, sur l’autoroute A10.

Dans le sens des départs il est ainsi recommandé :

- de quitter ou traverser l’Île-de-France après 12h,

- d'éviter l’autoroute A13, entre Rouen et Caen, de 9h à 16h,

- d'éviter l’autoroute A11, entre Paris et Angers, de 10h à 12h,

- d'éviter l’autoroute A10, à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 6h à 13h et entre Orléans et Poitiers, de 8h à 17h, entre Poitiers et Bordeaux, de 9h à 12h,

- d'éviter l’autoroute A63, entre Bordeaux et l’Espagne, de 10h à 19h,

- d'éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 7h à 18h et entre Orange et Marseille, de 8h à 20h,

- d'éviter l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 8h à 20h et entre Cannes et l’Italie, de 10h à 12h,

- d'éviter l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 9h à 12h,

- d'éviter l’autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 8h à 19h,

- d'éviter l’autoroute A71, entre Orléans et Bourges, de 9h à 11h et Bourges et Clermont-Ferrand, de 9h à 13h,

- d'éviter l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Lodève, de 10h à 16h,

- d'éviter l’autoroute A750, entre Lodève et Montpellier, de 11h à 13h,

- d'éviter l’autoroute A62, entre Agen et Toulouse, de 9h à 17h,

- d'éviter l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 15h,

- d'éviter le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 10h à 19h (attente supérieure à 1 heure).

Dans le sens des retours :

- regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h,

- évitez l’autoroute A13, entre Caen et Rouen, de 12h à 14h,

- évitez l’autoroute A11, entre Angers et Le Mans, de 10h à 14h,

- évitez la route RN165, entre Lorient et Nantes, de 11h à 13h,

- évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 9h à 14h,

- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 9h à 14h et entre Orange et Lyon, de 9h à 19h,

- évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Fréjus, de 10h à 12h et entre Fréjus et Aix-en-Provence, de 9h à 14h,

- évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Bordeaux, de 10h à 17h.

- évitez le tunnel du Mont-Blanc en retour vers la France, de 16h à 18h (attente supérieure à 1 heure).