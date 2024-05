Bison futé : vers des bouchons historiques pour les retours du pont de l'Ascension ?

Il faudra s'armer de patience sur les routes dimanche 12 mai, jour de retour du fameux pont de l'Ascension. Le trafic s'annonce chargé et les conditions de circulation seront "extrêmement difficiles" en Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Normandie et Hauts-de-France, où Bison Futé voit noir. Le reste de l'Hexagone est, quant à lui, principalement prévu en rouge.

C'est un classique sur les routes de France, un jour de fin de week-end prolongé : les embouteillages. Après cinq jours de repos à l'occasion du Pont de l'Ascension, un bon nombre de Français vont reprendre la route dimanche 12 mai. Et Bison Futé avait déjà prévenu en début de semaine, la circulation sera "très difficile". Le site de Radio Vinci Autoroutes redoute même des bouchons "historiques", après un pic de bouchons exceptionnel enregistré lors des départs, mercredi 8 mai.

Dimanche sera alors classé rouge sur l'ensemble de l'Hexagone. Cinq régions du Nord et de l'Ouest seront même considérées comme "extrêmement difficiles" et donc classées noires. Il s'agit de la Bretagne, des Pays de la Loire, du Centre-Val de Loire, de la Normandie ainsi que des Hauts-de-France.

undefinedundefinedCapture d'écran Bison Futé

Les embouteillages devraient apparaître dès le matin et s'étendront jusque tard dans la soirée. En Île-de-France, la circulation sera dense sur les autoroutes A10, A6 et A13. Ces difficultés de circulation seront enregistrées tout le long de l’après-midi et jusque tard dans la soirée (essentiellement sur l’A10), comme le rapporte Bison Futé.

Afin d'éviter de rester trop longtemps dans les embouteillages, Bison Futé a listé plusieurs axes à éviter au cours des heures de la journée :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 12h,

Évitez l’autoroute A25, entre Socx et Lille, de 16h à 18h,

Évitez l’autoroute A13, entre Caen et Paris, de 11h à 16h,

Évitez l’autoroute A11, entre Angers et Le Mans de 16h à 20h,

Évitez la route nationale N157 et l’autoroute A81, entre Rennes et Le Mans de 14h à 19h,

Évitez la route nationale N165, entre Quimper et Nantes, de 16h à 18h,

Évitez l’autoroute A10, entre Niort et Poitiers, de 13h à 16h,

Évitez l’autoroute A7 entre Salon-de-Provence et Orange de 11h à 13h

Évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 12h à 21h,

Évitez l’autoroute A9 entre l’Espagne et Narbonne de 13h à 18h

Évitez l’autoroute A7 entre Montpellier et Orange, de 15h à 17h,

Évitez l’autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse, de 15h à 19h,

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 11h à 23h.