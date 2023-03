Bison Futé : quelles prévisions de trafic pour ce dernier week-end de vacances ?

Selon Bison Futé, "les retours des stations de sports d’hiver vers le reste du pays devraient générer des difficultés sur les grands axes alpins, en Vallée du Rhône et sur l’autoroute A6".

En conséquence, l'organisme vous conseille d'éviter l'autoroute A31 entre Nancy et la frontière luxembourgeoise de 13h à 17h, l'autoroute A6 entre Lyon et Beaune de 10 à 16 heures, et l'autoroute A43 entre Chambéry et Lyon de 11 à 15 heures.

L'ensemble du pays est en revanche classé "vert" pour la journée de dimanche, veille de la rentrée scolaire de la zone C.