Bison Futé : quelles prévisions de trafic pour ce week-end de chassé-croisé des vacances ?

D'après les prévisions de Bison Futé, pour ce vendredi 17 février, le quart sud-ouest du pays ainsi que la région parisienne ont été classés en orage dans le sens des départs. L'organisme vous conseille de "quitter ou traverser l'Île-de-France et les grandes métropoles avant 11h" et d'"éviter l'autoroute A62, entre Toulouse et Agen, de 17h à 20h". Dans le sens des retours, tout le pays est classé vert.