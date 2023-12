Quelles prévisions de trafic sur les routes pour le week-end du Nouvel An ?

Le trafic s'annonce dense pour le dernier week-end de 2023. Bison Futé prévoit une "circulation très difficile" (rouge) dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes pour samedi 30 décembre. Le reste du pays est classé en vert.

La fin de l'année 2023 ne marque pas la fin des vacances. Bien au contraire. Après un week-end de Noël particulièrement dense sur les routes, l'ultime week-end de l'année s'annonce lui aussi chargé. Bison Futé a classé la région Auvergne-Rhône-Alpes en rouge dans le sens des départs vers les lieux de villégiature.

Trois axes sont à éviter, notamment les routes qui mènent aux stations de sports d'hiver dans les Alpes. Sur l'autoroute A7, dans le sens Lyon-Orange, un trafic particulièrement dense est prévu entre 16h et 18h. Il en sera de même pour l'autoroute A40, entre Mâcon et Annemasse, entre 14h et 16h. L'autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, pourrait même être "saturée" entre 11h et 18h, prévient Bison Futé.

Bison Futé

Tout le reste de la France est classé en vert (y compris l'Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours), tout comme la journée du dimanche 31 décembre. Toutefois, "quelques difficultés temporaires et locales" pourraient apparaître "en début de soirée pour les trajets vers les lieux de festivités", avant le Nouvel An, poursuit l'organisme spécialisé dans les prévisions routières.

Un appel à la prudence est également lancé. "Ces journées étant néanmoins très accidentogènes en raison de la fatigue liée aux retours tardifs après les fêtes, et dans un contexte climatique parfois défavorable (pluies verglaçantes, neige, verglas), Bison futé appelle les automobilistes à la prudence."