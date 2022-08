Retours de vacances : week-end chargé en prévision sur les routes

Samedi 20 août sera "la journée la plus difficile du week-end dans les deux sens", détaille Bison Futé. Les difficultés débuteront dès 9h le matin et se poursuivront jusqu’en milieu de soirée. Le pic de bouchons devrait être atteint entre 11h et 14h. Les difficultés seront particulièrement importantes le long de la Méditerranée et dans la vallée du Rhône.

Dans le sens des départs, il est conseillé :

- de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 10h,

- d'éviter l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 11h à 14h,

- d'éviter l’autoroute A11, entre Paris et le Mans, de 12h à 18h,

- d'éviter l’autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 10h à 17h et entre Bordeaux et Poitiers, de 11h à 16h,

- d'éviter l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 10h à 17h,

- d'éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 8h à 18h,

- d'éviter l’autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 11h à 17h,

- d'éviter l’autoroute A71, entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 10h à 16h,

- d'éviter l’autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 11h à 17h,

- d'éviter l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 15h.

Dans le sens des retours, il est conseillé :

- de regagner ou traverser l’Île-de-France avant 14h,

- d'éviter l’autoroute A11, entre le Mans et Paris, de 11h à 14h,

- d'éviter l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 10h à 15h,

- d'éviter l’autoroute A6, entre Lyon et Beaune, de 13h à 17h,

- d'éviter l’autoroute A7, entre Orange et Salon-de-Provence, de 9h à 14h,

- d'éviter l’autoroute A8, entre Nice et Aix-en-Provence, de 10h à 13h,

- d'éviter l’autoroute A9, entre l’Espagne et Orange, de 10h à 14h,

- d'éviter l’autoroute A71, entre Clermont-Ferrand et Bourges, de 15h à 18h et entre Bourges et Orléans, de 9h à 12h,

- d'éviter l’autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 10h à 15h,

- d'éviter l’autoroute A75, entre Montpellier et Clermont-Ferrand, de 12h à 14h,

- d'éviter le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 16h à 21h (attente supérieure à 1 heure).