Vacances de Noël : découvrez les prévisions de Bison Futé pour ce week-end

L'heure du grand départ pour les vacances de Noël va bientôt sonner. Bison Futé a dévoilé ses prévisions de circulation pour le premier week-end. Les routes seront très chargées, notamment en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les fêtes de fin d'année approchent et, comme tous les ans, à l'heure de retrouver sa famille et ses proches, les routes s'annoncent bondées. Pour ce premier week-end des vacances de Noël, la circulation sera particulièrement compliquée. Bison Futé voit rouge, vendredi 22 et samedi 23 décembre, en Île-de-France. Ce sera aussi dense en Auvergne-Rhône-Alpes.

Vendredi 22 décembre

En région parisienne, le trafic routier sera chargé "dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10". Il est recommandé de quitter l'Île-de-France avant 10h. Selon l'organisation du service public, des zones de congestion sont attendues puisque "les départs en vacances ou en week-end s'ajouteront aux déplacements habituels", à l'instar des trajets domicile-travail. "En raison des achats de Noël, les axes desservant les zones commerciales connaîtront une circulation dense", "de même pour les secteurs commerciaux des grandes villes."

Au niveau national, il faut s'attendre à "des ralentissements importants au départ et en direction de Lyon", conséquence d'un "flux des vacanciers significatif", selon les prévisionnistes de Bison Futé. Il est conseillé d'éviter l'A7 de 12h à minuit dans le sens Lyon-Orange, de 13h à 17h dans le sens Orange-Lyon, ainsi que l'A43, entre Chambéry et Lyon, de 16h à 18h.

Les prévisions de circulation de Bison Futé pour le vendredi 22 décembre 2023. - BISON FUTE

Samedi 23 décembre

Ça ne va pas s'arranger à la veille du réveillon de Noël. "La circulation devrait encore s'avérer très difficile en Île-de-France sur l'ensemble de la journée", prévient-on. Pour éviter de se retrouver coincé dans les bouchons, il est préférable de quitter ou traverser la région parisienne avant 6h. Au niveau national, les routes seront à nouveau chargées. Il est préconisé de ne pas emprunter l'A6, entre Beaune et Lyon, de 7h à 17h, et l'A7, entre Lyon et Orange, de 11h à 17h.

Les prévisions de circulation de Bison Futé pour le samedi 23 décembre 2023. - BISON FUTE

La journée du dimanche 24 décembre, elle, est classée verte sur l'ensemble du pays.