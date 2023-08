Vacances : les prévisions de circulation de Bison Futé pour ce week-end

La journée de dimanche sera la plus calme sur les routes, à la fois dans le sens des départs et des retours. Si une grande partie du pays est classée en vert, la circulation sera néanmoins difficile dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les autoroutes A6, A7, et sur l’arc méditerranéen sur les autoroutes A8, A9 et A61. Bison Futé recommande d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 10h et 19h dans le sens des départs. Dans le sens des retours, mieux vaudra ne pas emprunter l’autoroute A7 entre Marseille et Lyon entre 13h et minuit, l’autoroute A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 17h et 21h et l’autoroute A9 entre Montpellier et Orange entre 12h et 15h.