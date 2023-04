Encouragé par une prime et face au prix du carburant, le covoiturage a doublé sur les courts trajets

C'est "deux fois plus qu'un an plus tôt". En mars, pour la première fois, les plateformes de covoiturage ont dénombré plus d'un million de trajets de moins de 80 km, s'est-on félicité mardi au cabinet de la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher.

Pour rappel, les ministères de la Transition écologique, de la Transition énergétique et des Transports avaient annoncé en décembre que les automobilistes qui se mettraient au "covoiturage du quotidien" en 2023 pourraient bénéficier d'une prime de 100 euros, soit 25 euros dès le premier trajet et 75 euros supplémentaires si neuf trajets sont réalisés dans les trois mois suivants. Depuis janvier, 80.000 nouveaux conducteurs sont éligibles à cette prime.