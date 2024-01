Comment conduire correctement sous la neige ? Les conseils de Jean-Pierre Gagick

Les conditions météorologiques incitent à la prudence sur les routes. Conduire pas temps de neige demande une attention particulière. Jean-Pierre Gagick donne ses conseils dans Bonjour !

Ce jeudi 18 janvier au matin, prendre la voiture pour aller travailler pouvait s’avérer difficile dans certains endroits. En Normandie, dans les Hauts-de-France, en région Île-de-France, dans l’Oise… Il était plutôt préférable d’opter pour le télétravail quand cela est possible, ou de miser sur les transports en commun, quand ils n'étaient pas affectés. En cas d’impossibilité, si votre voiture vous est réellement indispensable, voici les conseils de Jean-Pierre Gagick dans Bonjour ! La Matinale TF1 pour réussir à conduire, au mieux, par temps de neige.

Prudence est mère de sûreté

Premièrement, prenez le temps de faire correctement chauffer votre voiture. Laissez-la allumée, laissez la chaleur gagner votre habitacle puis dégagez bien les vitres et le pare-brise pour avoir toute la visibilité dont vous avez besoin. Une chose essentielle, que l’on voit malheureusement trop peu souvent l’hiver, c’est d’éviter de conduire avec sa doudoune, son écharpe et son bonnet. Aussi, ne vous crispez pas au volant ! « C’est le plus important avant de conduire », appuie Jean-Pierre Gagick. Mettez-vous à l’aise pour être le plus détendu possible.

Aussi, limitez au maximum les distractions. Si votre attention est parasitée par la radio trop forte, par exemple, coupez-la, au moins ponctuellement quand vous ressentez du danger. De manière générale, roulez lentement et gardez un œil sur tout ce qu’il se passe devant et derrière vous. Et pour plus de sécurité, réduisez votre vitesse et augmentez la distance avec le véhicule devant vous.

Que faire si l’on glisse sur les routes ?

Pour éviter de glisser sur la route, voire d’accidenter votre véhicule ou celui des autres, évitez de vous brusquer : pas de coup de frein brusque, ni d’accélération ou de coup de volant soudain. Si vous sentez que votre voiture est en train de glisser sur une plaque de verglas, freinez progressivement et rétrogradez. « Cela permettra d’actionner le frein moteur et non pas le frein des roues de la voiture. » Si toutefois vous glissez en démarrant, ne continuez pas de vouloir démarrer en première. Essayez plutôt de passer la deuxième vitesse directement, jouez un petit peu avec l’embrayage. Si vous possédez un véhicule électrique, il est recommandé d’utiliser le mode éco, qui permet une accélération plus douce et limite donc les risques de patinage.

Si les conditions météorologiques ne sont pas favorables, envisagez de ne pas prendre la route. Aucun rendez-vous n’est plus important que votre sécurité et celle des autres usagers de la route ! Si vous devez absolument vous déplacer, informez quelqu’un de votre entourage de votre itinéraire et de votre heure d’arrivée prévue.