Voiture électrique : les critères du nouveau bonus écologique dévoilés

À l'inverse, de nombreux modèles asiatiques dont cette empreinte est bien plus élevée ne devraient pas réussir à passer le test, et seront donc exclus du dispositif d'aide. Ces véhicules bon marché rencontrent pourtant un fort succès en France, où leurs ventes progressent grâce à leur prix attractif, inférieurs à ceux des voitures européennes. Pour ne pas pénaliser le portefeuille des ménages, Bercy réfléchit donc à augmenter le montant de la prime pour les foyers les plus modestes pour compenser cette exclusion, selon nos informations. Pour l'heure, le bonus écologique peut atteindre 7000 euros pour les acheteurs les plus en difficulté. Le ministère précise par ailleurs que certains modèles produits en Asie, de petite taille notamment, pourraient tout de même être éligibles.

Jusqu'alors, les constructeurs chinois bénéficient largement de la prime de l'État : actuellement, sur l'enveloppe de 1,2 milliard d'euros alloués chaque année par le gouvernement à ce bonus, 40% de cette somme profite aux usines chinoises, selon Bercy. Or en Chine, qui domine le marché des voitures électriques, l'industrie reste encore largement dépendante du charbon au moment où de plus en plus de constructeurs tentent leur arrivée sur le marché européen, souvent à des prix cassés. "Aujourd'hui, on a des entreprises en France et en Europe qui fabriquent en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre, et à l'autre bout du monde, on fabrique avec de l'électricité qui est au charbon avec une empreinte environnementale qui est très élevée", déplorait auprès de TF1 début septembre Agnès Pannier-Runacher.