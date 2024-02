Boule d'attelage : qu'avons-nous le droit de faire ?

L'utilisation d'un attache-remorque est encadrée par le Code de la route. La charge maximum autorisée est de 100 kg et 750 kg pour une remorque non freinée. Ne masquez pas votre plaque d’immatriculation avec votre boule d’attelage sous peine d’une contravention.

Installée pour remorquer des vélos ou encore une caravane, la boule d’attelage est monnaie courante sur les véhicules. Pourtant, quelques règles sont à respecter pour pouvoir circuler avec cette "rotule d’équerre". Sans remorquer quoi que ce soit, avons-nous le droit de circuler avec une boule d’attelage accrochée à l’arrière de notre véhicule ? Quelle est la législation ?

Puis-je rouler avec la boule d’attelage à vide ?

Comme l’explique Vroomly, la boule d’attelage est une pièce métallique dotée d'une partie sphérique à fixer sur la remorque et d'une partie cylindrique à installer sur votre voiture. À savoir que l'utilisation d'un attache-remorque est encadrée par le Code de la route. Cependant, il y a un véritable vide juridique autour de la boule d’attelage. Elle n'est pas considérée comme une installation dangereuse d'après l'article 2317-27.

En effet, les autres éléments peuvent être considérés comme dangereux et venir altérer la sécurité des usagers de la route, notamment en cas d'accidents ou de collisions. Ainsi, il est préférable de démonter votre boule d'attelage lorsque vous ne l'utilisez pas. Si aucune remorque ou caravane n'est fixée sur celle-ci, elle peut provoquer des chocs avec d'autres usagers, lors d’un déplacement ou en vous garant.

Vitesse maximale autorisée : 100 km/h

Si vous achetez une boule d’attelage dans le but de tracter des vélos ou une caravane, il est essentiel de savoir que la charge maximum autorisée est de 100 kg. En revanche, si le véhicule tracte une remorque non freinée, le poids autorisé peut aller jusqu’à 750 kg et le poids maximum sur la boule d’attelage est de 50 kg. Aussi, lors de la conduite, un dépassement de 100 kg est autorisé, mais il faudra rouler à moins de 100 km/h.

À noter qu’il est strictement interdit de masquer la plaque d’immatriculation de votre véhicule avec la boule d’attelage. Tout manquement est passible d’une contravention de 4ᵉ classe : amende forfaitaire de 135 euros, amende minorée de 90 euros, amende majorée de 350 euros. Afin d’assurer votre sécurité sur la route, il est nécessaire que votre attelage soit équipé d’une prise électrique pour alimenter les signaux lumineux de votre remorque ou de votre caravane tractée. Lors de l’achat, vous devrez choisir entre un branchement de faisceaux électriques à sept broches (pour porte-vélo et petite remorque) ou à treize broches (pour camping-car, caravanes et grosses remorques).