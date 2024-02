Buée et humidité : les conseils pour les chasser de votre véhicule

La respiration des passagers et du conducteur à bord du véhicule peuvent causer de la buée sur les vitres. Pensez à nettoyer régulièrement les vitres de votre voiture pour empêcher la saleté de créer de l’humidité. Un taux d’humidité supérieur à 60% peut avoir des effets néfastes sur votre santé.

Outre le pare-brise gelé à cause des températures basses, qu’y a-t-il de pire que de voir son pare-brise intérieur totalement embué lorsque l'on conduit ? D’autant que, parfois, utiliser des chiffons micro-fibres ne suffit pas, et que les gouttes d’eau engendrent des traces sur votre pare-brise, diminuant votre visibilité. Voici donc quelques conseils pour prévenir la buée à l’intérieur de l’habitacle de votre véhicule.

Quelles sont les causes de cette humidité ?

À noter que plusieurs paramètres peuvent être à l’origine de l’humidité de votre voiture. Par exemple, la respiration du conducteur et des passagers, si vous êtes nombreux à bord, peut causer de la buée sur vos fenêtres. Les objets mouillés restés dans votre véhicule, tels que les parapluies, les serviettes, les sièges-auto et même les boissons restées ouvertes et autres liquides, peuvent également causer une humidité excessive à bord de votre voiture.

Dans les cas les plus problématiques, une éventuelle fuite ou des problèmes de joints peuvent permettre à la pluie de s’infiltrer à l’intérieur de votre véhicule. De fait, les sièges et même les tapis étant trempés, de l’humidité peut stagner dans votre habitacle et être à l’origine de la buée sur vos carreaux.

Les solutions pour la prévenir

Pour prévenir la buée dans votre habitacle, vous pouvez, dans un premier temps, nettoyer régulièrement les fenêtres et le pare-brise au moins une fois par semaine, à l’aide de produits d’entretien classique. En effet, la saleté sur les vitres peut attirer l'humidité. Pensez à bien retirer tous les objets humides de la voiture. Autre possibilité : si vous êtes propriétaire d’un chat, remplissez une paire de collants avec de la litière et posez-les dans la voiture. La litière pour chat aidera à extraire l'humidité de l’air. Si toutefois vous avez remarqué des fuites, réparez-les au plus vite. Aussi, vous pouvez très bien appliquer un revêtement anti-buée sous forme de spray.

Vous pouvez également utiliser un déshumidificateur en silice, similaire aux sachets de silice placés dans les poches de vêtements neufs pour empêcher l'humidité d'endommager le matériau. Il vous suffit de placer le paquet de déshumidificateur de silice dans votre habitacle. Le déshumidificateur va également préserver votre santé, car un taux d'humidité supérieur à 60% peut causer des irritations des yeux ou cutanées, de la toux, une rhinite et même de l’asthme, ou bien des allergies respiratoires.