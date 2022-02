Bugs en série de l'appli SNCF Connect : un lancement "trop brutal", reconnait l'entreprise

"Son fonctionnement a paru trop compliqué pour des utilisateurs, certains ont perdu leurs repères. Nous avons sans doute sous-estimé ce phénomène", a-t-il assumé. Et d'ajouter : "La transition aurait dû être plus progressive." Christophe Fanichet affirme également que deux cents personnes sont actuellement en ordre de marche pour "régler les bugs et ajouter les fonctionnalités manquantes". L'objectif étant un fonctionnement "optimal" d'ici fin mars.