Voici le podium des villes les plus embouteillées de France

Le temps perdu dans les bouchons par les automobilistes à Paris et Bordeaux s'élève à plus d'une centaine d'heures en 2023. La métropole bordelaise est même plus saturée que la ville la plus peuplée du monde. Au-delà du temps perdu, les conducteurs perdent des dizaines d'euros de carburant par an.

Chaque année, les automobilistes français perdent de nombreuses heures dans les embouteillages. En tête du classement des villes les plus embouteillées se trouve sans surprise Paris, selon la dernière étude publiée par le système de navigation par GPS TomTom. Les conducteurs y ont passé près de 120 heures dans les bouchons en 2023. La capitale arrive juste avant Bordeaux, qui cumule 111 heures de bouchons, et Lyon et ses 89 heures.

Dans la métropole bordelaise, où se rend l'une de nos équipes dans le reportage en tête de cet article, il faut exactement 26 minutes et 30 secondes pour faire 10 kilomètres. "C'est notre quotidien", déplore un automobiliste bordelais. "Pour 40 kilomètres, ça fait 2h15 que je suis là, c'est pénible, j'estime que c'est du temps perdu".

Le temps perdu dans les bouchons à Bordeaux s'est rallongé de 20 secondes par rapport à 2022. Au-delà d'être l'une des villes les plus embouteillées de France, c'est aussi l'une des plus saturées du monde, devant par exemple Bogotá en Colombie, Jakarta en Indonésie, ou Tokyo au Japon, la ville la plus peuplée du monde. "Je suis de Bordeaux, j'ai habité Bordeaux et j'ai fui Bordeaux pour ça justement", assure un automobiliste qui déplore une population qui augmente et une rocade "mal foutue".

140 euros de carburant gaspillés

En plus d'être une perte de temps, les bouchons génèrent plus de pollution de l'air mais aussi plus de dépenses pour les automobilistes. Chaque voiture y gaspille près de 140 euros de carburant par an à Bordeaux. "2h de bouchons par jour, c'est fatiguant et c'est surtout que ça coûte cher" dénonce un conducteur.

Pour ceux qui ne veulent plus passer leur vie au volant, certaines villes présentent un trafic plus fluide. C'est le cas de Lille, où le temps passé dans les bouchons est deux fois moins important qu'à Bordeaux (47 heures) ou encore Dijon (42 heures) ou Le Havre (40 heures).