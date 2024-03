Carburant : est-ce risqué de poursuivre son plein après le “clic” ?

Nombreux sont les Français qui pensent que poursuivre son plein une fois que le pistolet s’arrête n’est pas nocif pour le véhicule. Néanmoins, une trop grande quantité de carburant dans le réservoir entraîne un débordement. En faisant cette pratique, vous risquez d’avoir des problèmes sur le tuyau de dégazage.

Il est de coutume de poursuivre son plein d’essence alors même que le pistolet s’arrête brusquement, indiquant qu’on ne peut mettre plus. Si continuer d’appuyer ajoute quelques euros sur la facture, le réservoir se remplit évidemment davantage. Du moins, c’est ce que l’on croit. Mais est-ce vraiment utile et bon de poursuivre son plein d’essence après le fameux "clic" ?

Gare aux risques d’accidents

La réponse est simple : non. Premièrement, vous risquez de faire déborder le réservoir de votre auto et d’en mettre sur le sol. Le carburant peut ainsi se retrouver dans les canalisations et polluer l’environnement, notamment lors de virages. De fait, les motards ou encore les cyclistes peuvent glisser sur la chaussée et se blesser. Deuxièmement, le carburant excédent étant évacué via une goulotte située sous le bouchon de remplissage, au-dessus de la roue arrière, votre pneu peut perdre son adhérence. Comme le rapporte le journal spécialisé Auto Plus, vous pourriez également détériorer votre véhicule et causer une panne.

Mais alors, est-ce correct de faire un plein complet si l’on s’arrête à temps ? Évidemment, c’est toléré et même recommandé si vous devez réaliser une longue distance. Néanmoins, pour les petits trajets effectués en ville, un plein qui remplit trop le réservoir n’est pas conseillé. En effet, une trop grande quantité de carburant dans le réservoir entraîne un débordement, surtout en été : en période de chaleur, le liquide se dilate, ce qui peut engendrer des problèmes sur le tuyau de dégazage qui évacue les vapeurs d’essence.

Quelles sont les précautions à prendre dans une station essence ?

Il est toujours bon de rappeler quels sont les bons gestes à adopter lorsque l’on fait son plein d’essence. La moindre inattention peut effectivement vous coûter très cher, financièrement et niveau sécurité. Ainsi, lorsque vous vous trouvez à proximité d’une pompe à essence et donc d’un sol potentiellement en contact avec le carburant, il est fortement déconseillé de fumer, de laisser son moteur en marche et le plus important, vous devez mettre le carburant correspondant dans le véhicule. Toutes ces mesures ont été établies dans le but d’éviter des explosions provenant des mégots, des ondes, des échappements, etc. Et ce, qu’importe la station essence.