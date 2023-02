Carburants : une facture de plus en plus salée à la pompe

Le prix moyen du litre de gazole frôle déjà les deux euros. Et ce seuil symbolique pourrait être dépassé dans les prochaines semaines. Les automobilistes sont inquiets : "On subit, on n'a pas trop le choix", nous confie l'un d'eux, "on fait très attention et on cherche toujours la station la moins chère possible", explique un autre.