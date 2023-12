Ces erreurs que votre voiture ne vous pardonnera pas cet hiver

Une révision de votre véhicule est plus que nécessaire en hiver. Les professionnels déconseillent de laisser tourner votre moteur lorsque la voiture est à l’arrêt. Munissez-vous absolument d’une raclette pour le pare-brise plutôt que de vouloir le dégivrer avec de l’eau chaude.

Avec la baisse des températures, votre véhicule peut être mis à mal. Entre le verglas, la neige, il est important d’adopter de bons gestes pour éviter les erreurs qui pourraient abîmer votre voiture durant l’hiver. Voici cinq coquilles à absolument éviter cet hiver.

N’oubliez pas la révision hivernale

Avant que l’hiver ne devienne trop rude, il est important de faire contrôler votre voiture. Le magazine spécialisé Auto plus recommande de faire vérifier en priorité votre batterie et votre alternateur, ces derniers étant très fragiles lorsqu’ils sont exposés au froid. Par la même occasion, profitez-en pour faire le point sur l’usure de vos disques, vos plaquettes et vos pneus. Le bon fonctionnement des phares (y compris les antibrouillards) est évidemment crucial en hiver, avec les nuits à rallonge.

Une mauvaise utilisation du chauffage ?

Outre l’aspect mécanique de la voiture, l’hiver peut être rude pour l’intérieur du véhicule. Cela peut concerner une mauvaise utilisation du chauffage. Contrairement aux idées reçues, vous ne devez allumer le chauffage que pendant une durée nécessaire, notamment pour le système de désembuage et dégivrage des vitres et de la fenêtre arrière de votre voiture. Vous ne devez l’activer que dans ces moments-là, et le couper immédiatement lorsque la buée s’en est allée. Autrement, vous risquez d’avoir une consommation d’énergie supplémentaire.

Faire tourner son moteur au ralenti, est-ce mauvais ?

En hiver, les professionnels déconseillent fortement de laisser le moteur chauffer lorsque la voiture est à l’arrêt. Pas mal d’automobilistes grattent les vitres avec le moteur allumé, mais c’est une mauvaise idée. En cessant ce mauvais geste, vous allez réduire votre pollution mais également votre consommation de carburant. Selon les experts, pour bien réchauffer le moteur il faut d’abord rouler sur environ quatre kilomètres.

Ne dégelez surtout pas votre pare-brise à l’eau chaude

Si vous n’êtes pas équipés pour dégivrer votre pare-brise rapidement, il est bien tentant de faire chauffer une bouteille d’eau et de l’asperger. Seulement, le choc thermique pourrait considérablement endommager votre pare-brise, surtout s’il a déjà subi des impacts. C’est pourquoi il est très important de se munir d’une raclette, combinée au chauffage à l’intérieur.

Ma voiture est garée dehors sur une longue période, et je n’en ai pas l’utilité

Si votre véhicule est garé en extérieur sur une longue période, et que vous n’avez pas besoin de vous en servir, la laisser au repos sans la démarrer quelques fois est une grande erreur. En hiver, votre batterie peut se décharger, même lorsque la voiture est éteinte. Si vous ne pensez pas conduire pendant une longue période, prenez quand même le temps de démarrer votre voiture régulièrement et de la laisser tourner durant plusieurs minutes. C’est aussi l’occasion d’allumer la climatisation, pour chasser l’humidité de l’intérieur !