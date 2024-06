Le vélo s’est largement développé dans les villes ces dernières années, avec une cohabitation parfois difficile. Sur ce véhicule, il peut être plus tentant de s’affranchir de certaines règles du code de la route. Un cycliste qui commet une infraction risque pourtant une amende, voire de perdre son permis de conduire.

Depuis quelques années, de nombreuses initiatives ont été menées au niveau national ou local en faveur de l’usage du vélo. Écologique, ce moyen de transport peut aussi permettre de désengorger les zones urbaines tout en incitant à pratiquer une activité physique quotidienne. Le développement des pistes cyclables et l’augmentation de leurs usagers ne se font pas sans heurts. Plus de 700 000 Français se rendaient ainsi au travail à vélo en 2022. Il est régulièrement reproché à une partie des cyclistes de commettre des infractions, probablement, car ils n’ont pas peur d’y perdre leur permis de conduire. Mais la règle est plus complexe que cela.

Quelles sanctions pour des infractions à vélo ?

Rouler sans plaque d’immatriculation sur un appareil léger et maniable peut inciter à commettre quelques écarts. Mais si vous êtes repéré par les forces de l’ordre lors d’une infraction au Code de la route à vélo, vous risquez bien une sanction. Certaines sont propres à ce moyen de transport. Par exemple, rouler sur le trottoir vous expose à une amende forfaitaire de 135 euros, sauf si un marquage spécifique l’autorise. Les enfants de moins de huit ans ne sont pas concernés par cette règle. Le port du casque n’est pas obligatoire pour les plus de douze ans. En revanche, les adultes qui accompagnent ou transportent des enfants plus jeunes doivent s’assurer qu’ils en sont équipés. Dans le cas contraire, ils risquent également une amende de 135 euros. Griller un feu rouge ou téléphoner au guidon est passible d’une sanction identique. À noter que porter des écouteurs ou un casque audio est également interdit.

Pas de perte de points de permis à vélo mais…

En revanche, les infractions commises à vélo n’occasionnent pas de perte de points si vous êtes titulaire du permis de conduire. Cela semble logique puisqu’il n’est pas obligatoire de l’avoir pour faire du vélo. Toutefois, vous pouvez perdre votre permis à cause d’une infraction commise à vélo. Cette règle concerne les infractions graves comme la conduite sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants, ou encore le délit de fuite. Ces règles sont, en effet, applicables aux conducteurs de véhicules en général. La suspension du permis nécessite une décision judiciaire. Mais les forces de l’ordre peuvent aussi vous le confisquer temporairement, par exemple si vous êtes en état d’ébriété à vélo.

Enfin, pour conduire un vélo électrique dont la puissance dépasse 250 watts ou dont la vitesse dépasse 25 km/h (aussi appelé "speed bike"), souscrire une assurance responsabilité civile (au tiers) est obligatoire, comme pour un deux-roues à moteur de moins de 50 centimètres cubes. Le défaut d’assurance peut entraîner une amende de 500 euros, et pouvant aller jusqu’à 3.750 euros en cas de récidive.