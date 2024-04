Ces nombreux dégâts que les ralentisseurs infligent à nos voitures

Les dos d’âne peuvent sérieusement endommager votre automobile, comme vos suspensions ou bien vos pneus. D’autres éléments peuvent également souffrir de ces ralentisseurs, comme les Silentblocs du moteur, la géométrie de la direction, etc. Selon certaines associations, 75% des 450 000 ralentisseurs comptés en France seraient illégaux.

Aujourd’hui, on ne peut plus passer à côté des dos d’âne. En ville, la vitesse est réglementée entre 30 et 50 km/h. Afin de forcer les automobilistes à respecter ces limitations, les autorités ont décidé d’installer des ralentisseurs en zone urbaine. Plus communément appelés les dos d’ânes, ils ont pour mission de ralentir les véhicules. Malheureusement, bien que le but premier soit louable, ces ralentisseurs ne sont pas sans conséquence pour votre voiture.

Géométrie, suspensions, pneus…

Cela peut paraître logique, pour autant peu le savent. Mais vos suspensions sont les premières victimes des ralentisseurs à répétition, car elles s’usent de manière régulière au fil des trajets. Mais leur durée de vie va aussi être impactée par le passage à répétition des ralentisseurs urbains. En effet, rouler sur des obstacles de ce type vont provoquer les mêmes effets que si vous rouliez sur un nid de poule. De fait, les chocs répétés vont passablement abîmer vos suspensions, même si les voitures sont de plus en plus robustes. Il faudra alors les remplacer plus rapidement, de même que les amortisseurs ou encore les jambes de force.

Mais vos pneus aussi subissent les dos d’âne. Rouler sur des ralentisseurs, même à basse vitesse, est similaire au fait de heurter un trottoir avec son véhicule. Vos pneus peuvent alors se déformer et les ralentisseurs créer des bosses ou des coupures. D’autres éléments, comme les Silentblocs du moteur, la géométrie de la direction ou encore des essieux, peuvent être victimes des ralentisseurs.

75% des ralentisseurs seraient illégaux

Cependant, si ces ralentisseurs sont bénéfiques à la circulation et à la sécurité des piétons, certains ne sont pas légaux. Pour exemple, la Ligue de défense des conducteurs et l’association Pour une mobilité sereine et durable (PUMSD), estiment que 75 % des 450 000 ralentisseurs recensés en France seraient non conformes à la réglementation. Néanmoins, un décret de 1994 encadre très strictement l’installation de ces infrastructures routières dans notre pays. Il y a d’abord une taille à respecter, soit dix centimètres de hauteur maximum, pour une longueur maximale de quatre mètres. Aussi, tous sont tenus d’être installés et signalisés dans des zones à 30 km/h et sont formellement interdits sur une voie sur laquelle plus de 3 000 véhicules circulent chaque jour, sur des axes comprenant des lignes de transports en commun, à proximité des centres de secours ou encore à l'approche d’un virage ou d’un pont.

Mais que faire si vous êtes victime ou témoin d’un dos d’âne illégal ? Si votre voiture a subi des dégâts, vous êtes en droit de déposer une réclamation en saisissant un tribunal administratif face à votre mairie ou votre département. Vous devrez prouver le caractère illégal du ralentisseur (de simples mesures de hauteur suffisent) et que les dommages dont vous vous plaignez sont bien dus au ralentisseur en question. À l’issue de la procédure, vous pourrez obtenir une indemnisation, et/ou le retrait ou la mise en conformité du ralentisseur incriminé.