Ces quatre raisons qui expliquent pourquoi votre voiture ne démarre pas

Tous les automobilistes, ou presque, ont déjà eu peur de faire face à cette situation pour le moins agaçante : une voiture qui ne démarre plus, alors que tout allait bien selon vous. Malheureusement, bien souvent, cela arrive lorsqu’il ne faut pas. Des rendez-vous impératifs, un retard au travail, la veille d’un départ en vacances… Mais alors, si votre voiture était en bon état avant, à quoi est-ce dû ? Voici les quatre points à vérifier impérativement lorsque votre véhicule est en panne.

Ma batterie de voiture est-elle à plat ?

Si votre voiture ne démarre plus, c’est peut-être parce que votre batterie est tout simplement déchargée. Si c’est le cas, votre alternateur prendra le relais pour recharger la batterie pendant que vous roulez. Si vous avez un problème d'allumage, votre voyant de batterie sera normalement allumé. Ainsi, pour démarrer votre voiture, deux solutions s’offrent à vous : utiliser un booster de batterie ou trouver une autre voiture avec une batterie suffisamment puissante pour tenter la méthode des câbles de démarrage.

Si vous possédez une voiture à boîte de vitesses manuelle, sachez que vous pouvez aussi la redémarrer en la poussant, avec la seconde et le contact enclenchés. Lorsque votre voiture atteint les 10 km/h environ, relâchez rapidement l’embrayage et appuyez très vite sur l’accélérateur. Cela fonctionne encore mieux si votre voiture est en haut d’une pente. À l’avenir, munissez-vous d’un voltmètre avec lequel vous pourrez tester la batterie de voiture pour vous assurer de son bon fonctionnement.

Mon démarreur est-il fonctionnel ?

Lorsque vous tournez la clé dans le contact, la voiture ne démarre pas pour possiblement l’une des deux raisons suivantes : le contact est soit verrouillé, soit défectueux. Le démarreur est responsable du transport de la tension de la batterie au contacteur d’allumage, au contacteur de sécurité neutre, puis au démarrage du moteur. Si vous avez un démarreur défectueux, cela empêche le moteur de tourner. Dans les deux cas, il faudra faire remorquer votre voiture vers un garage de mécanique générale pour y faire faire les réparations nécessaires.

Mon moteur est-il noyé ?

Un moteur peut se noyer sans que les conditions météorologiques soient en cause ! C’est le cas lorsque au moins un des cylindres du moteur a reçu trop de carburant. Cela peut s’expliquer de deux façons. Dans les voitures essence, les bougies d’allumage sont défaillantes. Elles ne peuvent plus produire l’étincelle qui déclenche la combustion. Il n’y a pas d’autre solution que de les changer. Si vous avez tenté à plusieurs reprises et sans succès de démarrer, trop de carburant a été injecté. Surtout, n’insistez pas : attendez au contraire une bonne demi-heure avant de faire un nouvel essai. Si cela s’avère infructueux, faites remorquer la voiture jusqu’au garage le plus proche.

Un souci de bougies d’allumage ?

Afin que le carburant s’embrase dans chaque cylindre, la présence d’une étincelle est nécessaire. Cette dernière est créée par les bougies d’allumage, c’est pourquoi si ces dernières ne font pas correctement leur travail, cela résulte en un problème de démarrage pour votre voiture. Avant cette panne, si vous aviez constaté qu’il vous était difficile d’accélérer ou encore que le moteur avait parfois des ratés, la cause vient probablement de bougies défectueuses.