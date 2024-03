Ces régions de France où l’on paie moins cher les réparations chez le garagiste

Selon l’Observatoire annuel des sinistres et collision de l’association Sécurité et réparation automobile (SRA), le coût des réparations automobiles a augmenté de 7% en moyenne. En 2022, le prix moyen d’un changement du kit de distribution était de 556 euros, contre 617 euros l’année suivante. En 2023, la Bourgogne-Franche-Comté est la région la moins chère pour faire entretenir son véhicule.

L’inflation est de partout : supermarchés, restaurants, prêt-à-porter... et même chez le garagiste. Ces derniers ont aussi eu leur lot de grosses augmentations. Surtout sur le coût des pièces détachées qui a augmenté de 7,5% en 2023, selon l’Observatoire annuel des sinistres et collision de l’association Sécurité et réparation automobile (SRA). De fait, cette hausse exponentielle entraîne la hausse du prix des réparations chez les professionnels automobiles. Entre 2022 et 2023, leur coût a augmenté d’environ 7% en moyenne. Mais comme l’a recensé le comparateur de devis automobiles Id Garages, en fonction des régions, les coûts ne sont pas les mêmes. Petit tour d’horizon.

Quelle est la région la plus chère ?

Selon Id Garages, globalement, la Bourgogne-Franche-Comté devient la région la moins chère en 2023 pour faire entretenir son véhicule avec environ 545,25 euros de réparations en moyenne (c’était le Centre-Val-de-Loire en 2022). A contrario, l’Île-de-France devient la région la plus chère (566 euros en moyenne) après l’Auvergne l’année dernière.

Dans le détail des réparations analysées par le comparateur, le prix d’une révision générale sur votre voiture sur tout le territoire français était de 265 euros en 2022. Un an après, elle s’élève à 294 euros en moyenne. Aujourd’hui, dans les Hauts-de-France, une révision générale coûte 280 euros. C’est la région dans laquelle les économies sont les plus flagrantes pour ce type de réparation. À titre de comparaison, à quelques kilomètres en Normandie, elle coûte… 327 euros. La deuxième région dans laquelle il est bon de vivre lorsque l’on doit faire réviser son véhicule, on retrouve l'Occitanie, où la révision est au prix moyen de 284 euros. En Bourgogne-Franche-Comté, elle s’élève au prix de 297 euros, soit à peine plus que la moyenne nationale. Comptez 303 euros en Auvergne-Rhône-Alpes.

Si vous devez faire le parallélisme du train avant de votre voiture, à savoir que c’est en Normandie que vous le paierez le moins cher (70 euros), contre 85 euros en Île-de-France, devant donc la région la plus chère pour ce type de réparation. Juste après la Normandie, les habitants d’Occitanie sont une nouvelle fois gagnants, et peuvent payer leur parallélisme en moyenne 72 euros, tout comme la Bourgogne-Franche-Comté.

Kit d’embrayage, de distribution…

Pour un kit d’embrayage, changement très onéreux, peu importe le véhicule, le garage ou la région, son prix moyen en France en 2023 est de 905 euros, contre 822 euros l’année précédente. C’est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui ressort comme la région la moins chère du classement avec un changement du kit d’embrayage à 833 euros. Arrive juste derrière : le Pays-de-la-Loire (889 euros), suivi de l’Occitanie (904 euros). Le Centre-Val-de-Loire est la région la plus onéreuse concernant cette réparation, avec un changement de son kit d’embrayage à 945 euros, en moyenne. En Bourgogne-Franche-Comté, il est au prix de 883 euros, soit toujours moins que la moyenne nationale.

Quant au kit de distribution, ce sera en moyenne 600 euros dans le Pays-de-la-Loire, 604 euros en Occitanie et dans les Hauts-de-France, ou bien 608 euros en Normandie et en Bourgogne-Franche-Comté. La région la plus chère pour ce genre de réparations est la Nouvelle-Aquitaine, puisque ses habitants paieront en moyenne 630 euros le kit de distribution. À noter qu’en 2022, le prix moyen de ce changement était de 556 euros. En 2023, il était de 617 euros.