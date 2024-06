Peu importe le pictogramme, si votre voyant lumineux est rouge, il s'agit probablement d'une urgence. Les voyants de surchauffe du moteur et de la pression d’huile sont les plus à prendre au sérieux. Il peut y avoir plusieurs causes au témoin de liquide de frein allumé : dans deux cas sur trois, il vous faudra vous arrêter sur-le-champ.

On a tous déjà été dans la situation où, lors d’un trajet, un voyant s’allume sur notre tableau de bord. Les connaisseurs sauront lesquels doivent les inquiéter et combien de temps ils auront avant de se rendre au garage pour régler le souci. Les autres… paniqueront. Pour autant, rassurez-vous, tous les voyants ne sont pas alarmants. Voici lesquels doivent (vraiment) vous inquiéter.

Vous roulez peut-être avec votre frein à main...

En réalité, peu importe le pictogramme, si votre voyant s’allume en rouge, il y a urgence pour la plupart du temps. Le premier voyant lumineux qui doit vous alarmer est celui de la batterie, qui vous signale qu’elle ne se charge plus comme elle le devrait. L’origine du problème peut être due à l’alternateur ou au régulateur de pression. Si ce voyant s’allume lorsque vous conduisez, vous avez le temps de vous rendre au garage le plus proche. Cependant, soyez prudent et coupez toute source d’électricité qui n’est pas nécessaire, comme la climatisation, l’autoradio, etc.

Le témoin du liquide de frein fait aussi partie des pictogrammes allumés à prendre au sérieux. Comme son nom l’indique, il vous informe d'une anomalie liée au liquide de frein, mais elle peut être diverse : il peut s’agir de la pression de vos freins, de votre niveau de liquide de frein trop bas, ou simplement que vous roulez… avec votre frein à main. S’il ne s’agit pas du dernier cas, il vous faudra vous arrêter immédiatement et remédier aux deux premières possibilités.

Attention aux voyants moteur

Gare également au voyant de surchauffe du moteur ! Si ce dernier s’allume alors que vous êtes au volant, cela veut dire que votre liquide de refroidissement est trop chaud et qu’il ne refroidit donc plus votre moteur. Dans ce cas, vous devrez vous arrêter le plus rapidement possible pour éviter toute casse du moteur. Cependant, n’ouvrez pas votre réservoir de liquide de refroidissement directement, attendez que votre moteur soit froid.

Enfin, le dernier voyant alarmant est celui de la pression d’huile moteur. Il vous indique que votre jauge d’huile moteur est trop faible. Dans ce cas, arrêtez immédiatement votre véhicule, sans quoi vous risquez de casser votre moteur. Si le voyant s’est allumé directement au démarrage de votre voiture, vérifiez votre niveau d’huile moteur et ajoutez-en. En revanche, si vous étiez en train de conduire, attendez une à deux heures avant d’en remettre. Si même lorsque votre niveau d’huile moteur est bon, le voyant reste allumé, rendez-vous directement en garage.