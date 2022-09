Pourquoi les turbulences en avion seront de plus en plus violentes dans les années à venir

C’est un phénomène documenté depuis quelques années : les turbulences en avion sont de plus en plus fréquentes. Ces phénomènes touchent les avions qui traversent une zone de cisaillement des vents, c'est-à-dire une zone ou des courants d'air ascendants et descendants et de vitesse différente se rencontrent. Ils déstabilisent les appareils et provoquent des secousses parfois impressionnantes et bien connues des voyageurs réguliers.

Ces turbulences, qui touchent plusieurs dizaines de milliers d'avions chaque année, sont classées en quatre catégories : légères, modérées, sévères et extrêmes. Ce sont celles des deux dernières catégories qui s'avèrent les plus dangereuses et peuvent occasionner des blessures pour les passagers et les personnels de vol. Elles surviennent la plupart du temps, en "ciel clair", c'est-à-dire de manière soudaine et sans indice visible, comme des nuages ou une tempête.