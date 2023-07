Climat : en Europe, le train est en moyenne deux fois plus cher que l'avion, selon Greenpeace

En moyenne en Europe, les billets de train sont deux fois plus chers que ceux pour prendre l'avion pour un même trajet, souligne Greenpeace. La liaison où la différence de prix est la plus importante est la ligne Barcelone-Londres. Un ticket de train peut être jusqu'à 30 fois plus cher qu'un ticket d'avion.

En France, un billet de train, toutes liaisons confondues, coûte en moyenne 2,6 fois plus cher qu'un billet d'avion. Il s'agit d'un des ratios les plus importants en Europe. Parmi tous les pays analysés, la France obtient la 3e plus grosse différence de prix, à égalité avec la Belgique, après le Royaume-Uni, où les billets de train sont quatre fois plus chers, et l'Espagne, où les tickets sont 3,9 fois plus chers. Sur les 20 itinéraires pris en compte en France, 17 sont moins chers en avion qu'en train.