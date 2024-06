La préfecture du Tarn a interdit le rassemblement prévu ce week-end contre l'autoroute devant relier Toulouse à Castres. Le tribunal administratif pourrait se prononcer sur le fond du dossier d'ici à la fin de l'année. Les opposants dénoncent l'absence d'étude des services de l'État sur une alternative ferroviaire.

"Je n'ai pas d'inquiétude." Lors d'une conférence de presse organisée mercredi, Martial Gerlinger, le directeur général de la société Atosca qui construit l'autoroute controversée devant relier Toulouse à Castres, a répété cette phrase à plusieurs reprises. Pourtant, le chantier de l'A69 est loin d'être un long fleuve tranquille. Une manifestation est d'ailleurs prévue sur le site ce week-end et des milliers de personnes sont attendues (jusqu'à 15 000 selon les organisateurs).

Et ce, malgré l'interdiction demandée par Gérald Darmanin : la préfecture du Tarn a en effet annoncé mardi sa décision d'empêcher le rassemblement. Mille policiers et gendarmes seront déployés. Qu'importe, les manifestants, issus de différentes structures, associations et mouvements, mais regroupés sous la bannière "Roue Libre", ont décidé de déclarer eux-mêmes le défilé, donnant rendez-vous à leurs membres et soutiens dès vendredi.

Trois recours en attente de jugement

Selon Martial Gerlinger, le chantier sera d'ici là "sécurisé" pour éviter les dommages matériels sur les engins de travaux, par exemple. D'après un bilan transmis par ses services mercredi, 115 plaintes ont été déposées par la société et ses sous-traitants depuis le début des travaux, 11 engins ont été incendiés et le personnel est "régulièrement caillassé". Deux "zones à défendre" (ZAD) se trouvent toujours sur place, avec un nombre fluctuant de militants. "Ce n'est pas facile de travailler dans ces conditions", a estimé le directeur général d'Atosca, vantant "pourtant un projet exemplaire".

Les 83 kilomètres d'autoroutes sont censés entrer en service fin 2025, et selon Martiel Gerlinger, ces péripéties n'y changeront rien. C'est sans compter sur les recours au fond – il y en a trois – qui n'ont pas encore été jugés par le tribunal administratif. Pour l'instant, celui-ci s'est en effet simplement prononcé sur les référés-suspension, mais pas sur le fond du dossier.

Dans un autre dossier, l'État condamné pour faute de recherche d'alternative

Le juge administratif devra ainsi statuer sur le caractère légal ou non de l'autorisation environnementale donnée au projet. Car c'est celle-ci qui octroie au porteur de projet une dérogation aux "interdictions de destruction, de perturbation intentionnelle ou de dégradation de spécimens et d'habitats d’espèces animales protégées". Avec une possibilité qu'elle soit annulée. Et le projet remis en cause, bien que construit.

Un précédent tout juste survenu dans les Alpes-de-Haute-Provence vient donner de l'espoir aux opposants à l'A69. L'État et la société Boralex, qui a construit une centrale photovoltaïque sur les flancs de la montagne de Lure, ont été condamnés la semaine dernière pour ne pas avoir recherché de site alternatif affectant moins la biodiversité.

Or, c'est précisément l'un des reproches formulés par les associations à l'encontre de l'A69. Car pour justifier le choix d'une autoroute, à l'impact environnemental et agricole démontré par les scientifiques, l'État, la région Occitanie et Atosca ont toujours répondu que les solutions alternatives étaient bien trop onéreuses.

Deux avaient notamment été évoquées : la réhabilitation de la route actuelle, la N126, et le renforcement de la liaison ferroviaire entre Toulouse et Castres. Sur cette dernière option, plusieurs montants ont été évoqués : 4 milliards, 2,7 milliards et un milliard d'euros.

L'étude d'une alternative ferroviaire n'existe pas dans le dossier Jean Olivier, co-président Les Amis de la Terre

"Le problème est que l'étude d'une alternative ferroviaire n'existe pas dans le dossier", assure Jean Olivier, docteur en écologie à l'Université de Toulouse et coprésident des Amis de la Terre en Midi-Pyrénées. "Personne n'a pris la peine de le faire, seulement quelques diapos et phrases ont été mis à ce propos dans le dossier pour donner le change, mais c'est bien en deçà des obligations légales." Pour le coprésident, "cela devrait donc être un motif évident d'illégalité du projet d'autoroute".

Auditionné par la commission d’enquête parlementaire le 27 février, l’ancien ministre des Transports Dominique Perben a en effet admis "ne pas avoir le souvenir qu’on ait mis en balance à l’époque une opération routière par rapport à une opération ferroviaire". De son côté, la rapporteure de la commission d'enquête parlementaire, Christine Arrighi (députée Les Écologistes), a indiqué lors de l'audition de la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, le 24 mai dernier, avoir cherché ces documents. En vain.

Les analyses faites par l'État, je ne peux pas vous les fournir Carole Delga, présidente région Occitanie (PS)

"Les analyses faites par l'État, je ne peux pas vous les fournir", a répondu Carole Delga, assurant toutefois que l'alternative ferroviaire représenterait des "centaines de millions d'euros" que la région ne peut pas se payer. Les opposants, eux, l'estiment moins onéreuse, mettent en avant l'exemple de la liaison Clisson-Chollet en région Pays-de-la-Loire, refaite pour 46 millions d'euros (avec moins de kilomètres).

Le ministère des Transports estime lui que les choses ont été faites dans les règles. "La question d'une alternative ferroviaire avait été posée lors débat public relatif au projet en 2009-2010 et celui-ci avait conclu à la non-pertinence de cette solution qui a donc été écartée pour la suite", rapporte l'entourage de Patrice Vergriete. "L'alternative ferroviaire a donc bien été examinée, mais pas retenue dans les études préalables qui ne pouvaient porter que sur un aménagement précis."

Le tribunal administratif tranchera. Mais d'ici là, d'autres obstacles se dressent sur la route de l'A69 : deux recours ont ainsi été déposés par le propriétaire du château de Scodont, un site classé, au motif d'une distance non respectée entre l'autoroute et son domaine. Par ailleurs, une vingtaine de chantiers de fouilles archéologiques doivent encore être menés et une dizaine de dossiers d'expropriation sont toujours en cours.

Les associations prévoient par ailleurs de déposer une nouvelle plainte, estimant que le risque d'inondation a mal été évalué par Atosca – "On a fait le nécessaire", répond Martial Gerlinger -, et de se constituer partie civile dans le cadre de la plainte déjà déposée pour destruction de biodiversité.

La commission parlementaire, quant à elle, rendra ses conclusions mi-juillet.