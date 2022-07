Chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens : comment éviter les bouchons sur la route ?

Pour ce premier chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, Bison Futé voit de toutes les couleurs - rouge vendredi, noir samedi et orange dimanche - et prévoit une circulation "exceptionnellement difficile" partout en France. L'an dernier, le pic des ralentissements avait été atteint le samedi 31 juillet avec plus de 1000 km de bouchons cumulés. Comment faire pour les éviter cette fois-ci ? Voici quelques astuces.