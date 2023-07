Chassés-croisés des vacances : déjà plus de 430 km de bouchons ce samedi matin

Pour rappel, Bison futé suggérait ce samedi de quitter ou traverser l’Île-de-France après 12h, d'éviter l’autoroute A10 entre Orléans et Bordeaux entre 11h et 20h, l’A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 11h et 19h, l’A7 entre Lyon et Orange entre 6h et 19h, l’A9 entre Narbonne et l’Espagne entre 11h et 18h et l’A20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde entre 12h et 17h.

Pour ce qui est de la route des retours, le quart Nord-Ouest du pays est classé orange, tandis que le reste du territoire est classé vert, selon Bison Futé. Il est conseillé de rejoindre ou traverser l’Île-de-France avant 14h, d'éviter la nationale N165 entre Quimper et Nantes entre 9h et 15h, l’autoroute A11 entre Nantes et le Mans entre 10h et 16h, l’A7 entre Orange et Lyon entre 12h et 18h et l’A9 entre l’Espagne et Narbonne entre 12h et 14h.

Enfin, dimanche, journée classée verte dans les deux sens, le trafic retrouvera un niveau "habituel" sur l'ensemble des routes de l'Hexagone.