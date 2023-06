Puis-je emmener mon animal de compagnie dans les transports en commun ?

En règle générale, les chiens de première catégorie dits chiens d'attaque (pit-bull, mastiff, tosa) sont interdits dans tous les transports en commun.

À Paris, les transports de la RATP incluant les bus de ville, tramways, métros et RER sont accessibles aux animaux de compagnie selon leur taille, mais toujours gratuits. Les nouveaux animaux de compagnie (NAC type rongeur ou lapin), les chats et les petits chiens sont autorisés partout, à condition de voyager enfermés dans un sac ou une caisse de transport. En revanche, les grands chiens ne sont acceptés que dans le RER et le métro, en laisse et muselés, sous la responsabilité d'une personne majeure.

En province, la règle varie selon les villes. Les lignes de métro de Lyon, Marseille, Lille et Toulouse n'autorisent que les petits animaux enfermés dans leur module de transport.

Du côté des tramways et bus urbains, chaque commune a sa propre réglementation et il faut se renseigner sur le site internet de la compagnie de transport avant d'entreprendre un déplacement. Par exemple, l'ensemble du réseau des Transports de l'Agglomération de Montpellier accepte gratuitement les animaux de compagnie de toute taille tant que le voyage se déroule sereinement pour tous. C'est aussi le cas à Bordeaux, où les grands chiens hors catégories 1 et 2 ont accès aux Transports de Bordeaux Métropole s'ils sont en laisse et muselés, avec un titre de transport plein tarif. En revanche, des villes comme Rouen, Toulouse ou Nantes n'acceptent aucun grand chien sur leur réseau urbain.

Dans tous les cas, l'animal doit être identifié et à jour de ses vaccins, carnet de santé à l'appui !