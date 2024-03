Des bouchons en vue… Les prévisions de Bison Futé pour le dernier week-end des vacances

Les vacances scolaires d'hiver touchent à leur fin. Pour le dernier week-end de cette pause hivernale, des perturbations sont à prévoir sur les routes de l'Hexagone.

Les vacances d'hiver, c'est (presque) fini. Les écoliers de la zone B, celle de Marseille, Lille, Nantes, Nice, Strasbourg ou encore Rennes, sont les derniers à retrouver le chemin des cours lundi 11 mars. C'est donc logiquement que des perturbations sont attendues sur les routes françaises dans les prochains jours. Vendredi 8 mars, le trafic devrait être fluide dans le sens des départs (de Paris vers les métropoles régionales et des métropoles vers la côte, ou, en l'occurrence, vers les stations de ski). En revanche, la circulation est placée en orange pour le sud-ouest de la France, dans le sens des retours. Les principales difficultés devraient être localisées sur les axes Agen-Bordeaux et Toulouse-Auch, dans l'après-midi.

Il est conseillé d'éviter le samedi

Concernant la journée de samedi 9 mars, la situation se complique. Dans le sens des départs, la région Auvergne-Rhône-Alpes est placée en rouge, avec des embouteillages attendus dans les environs de Lyon et Grenoble. "Le trafic sera très dense sur les autoroutes desservant les stations de montagne", prévient Bison Futé, qui recommande d'éviter l'A40, entre Mâcon et Annemasse, l'A43, entre Lyon et Modane, et la nationale N85, entre Grenoble et Gap.

En parallèle, "les retours des stations de ski vers le reste du pays et les pays limitrophes devraient générer des difficultés importantes sur les grands axes alpins, en Vallée du Rhône et sur ceux desservant les régions frontalières de l’Est", indique Bison Futé. Ainsi, une grande majorité de l'est de l'Hexagone - de l'Alsace aux contreforts des Alpes - se trouve en vigilance rouge. Comme souvent lors des jours de forte affluence, la traversée de Lyon et ses alentours sera particulièrement difficile. Les autorités préconisent, en tout cas, "d'éviter l’A71, entre Bourges et Orléans et à hauteur de Clermont-Ferrand, l’A26, entre Troyes et Châlons-en-Champagne, l'A39, entre Bourg-en-Bresse et Dijon, l'A43, entre Modane et Lyon et la nationale N85, entre Gap et Grenoble".

À noter que la situation devrait être plus fluide dimanche 10 mars, l'ensemble du territoire se trouvant en vert.