Premier weekend de juillet : Bison futé voit rouge en Ile-de-France, et orange sur le reste du pays

En Ile-de-France, la circulation sera dense, vendredi, en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Les premiers ralentissements pourraient être enregistrés dès la fin de matinée, estime Bison Futé. Le Boulevard Périphérique et les autoroutes A86 et A6b seront également concernés par ces difficultés. En milieu d’après-midi, "la conjugaison des trajets travail-domicile et les départs en week-end, nombreux pendant cette période, pourraient rendre la circulation très difficile jusque tard dans la soirée", détaille le bulletin de prévisions.

Bison Futé recommande aux Franciliens de quitter l'Ile-de-France avant midi vendredi 1er juillet, déconseillant d'une manière générale de quitter les métropoles "entre 14 et 19h". Plusieurs autoroutes seront particulièrement chargées dans le sens des départs vendredi, que Bison Futé conseille aux automobilistes d'éviter plusieurs autoroutes :

- l'A10, entre Orléans et Poitiers, de 8h à 19h ;

- l'A63 entre Bordeaux et Bayonne, de 16h à 19h ;

- l'A7 entre Lyon et Orange, de 11h à 20h et entre Orange et Marseille, de 13h à 19h ;

- l'A8 entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 14h à 20h et entre Cannes et l’Italie, de 6h à 22h ;

- l'A43 entre Lyon et Chambéry, de 17h à 19h.

Dans le sens des retours, la circulation s'annonce compliquée vendredi sur l'A7 entre Marseille et Orange, de 14h à 20h ; et sur l'A8 entre l'Italie et Fréjus, de 15h à 19h.