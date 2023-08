Clap de fin : Paris devient la première capitale européenne à interdire les trottinettes en libre-service

Champs-Élysées, Louvre, rue de Rivoli, Opéra, Grands Boulevards... Ce jeudi, beaucoup des 15.000 trottinettes initialement disponibles à Paris semblaient déjà avoir déjà été retirées de la chaussée parisienne par les trois entreprises. Aucune location n'est plus disponible sur les applications de Lime et de Dott, et le nombre d'appareils proposé à l'emprunt par Tier est désormais réduit à une centaine de véhicules. Ces marques pourront toujours exploiter des vélos en libre-service dans la capitale. Elles prévoient aussi de développer l'usage des trottinettes dans d'autres villes françaises.