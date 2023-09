À vélo, suis-je obligé d'emprunter les pistes cyclables ?

Quid de l'amende reçue par le cycliste parisien, qui a filmé son trajet et l'intervention de la patrouille de police pour le réprimander ? Sur les images partagées en ligne, on peut observer la signalisation qui se rapporte à la piste cyclable sur la droite de la chaussée. Quelques secondes avant que les forces de l'ordre interviennent, un panneau de forme carré était visible. Cela signifie que les vélos ont le droit de se trouver sur la route s'ils le souhaitent, et que l'amende n'est pas justifiée.