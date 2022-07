Code de la route : la conduite autonome de niveau 3 bientôt autorisée en France

Sur le Vieux continent, le constructeur allemand Mercedes-Benz est pour le moment le seul à avoir obtenu l’autorisation de proposer un tel dispositif (chez Tesla, la conduite autonome commercialisée actuellement est de "niveau 2", ndlr). Le système Drive Pilot du constructeur allemand a obtenu la première homologation mondiale en décembre dernier. Il s’appuie sur une batterie de capteurs, dont un système LiDAR (télémétrie laser) de l'équipementier automobile Valeo. Pour l’heure, il est proposé, en option, uniquement sur les deux modèles les plus chers de la marque, à savoir la Classe S et son pendant électrique EQS, pour 5000 et 7430 euros hors taxes respectivement.

Devenue le laboratoire européen de la conduite autonome, l'Allemagne autorise la conduite de niveau 3 sur ses routes depuis 2017. Le constructeur Audi a, lui aussi, pensé intégrer cette technologie sur son vaisseau amiral, l'A8, avant de se rétracter. De son côté, le groupe Stellantis (Peugeot-Fiat) prévoit de mettre en œuvre en 2024 son premier système de niveau 3, développé en partenariat avec l'allemand BMW. Du côté des constructeurs français, rien à l'horizon pour le moment. Pourtant, le potentiel de la voiture autonome est énorme, avec quelque 64% des véhicules vendus en 2030 qui auront des fonctions autonomes de niveau 2 ou supérieur, selon une récente étude du cabinet américain McKinsey.