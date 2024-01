Comment dégivrer son pare-brise sans l’abîmer ?

Si vous en avez la possibilité, ne laissez pas votre voiture en plein air par basses températures. De nombreux véhicules possèdent aujourd’hui l’option "dégivrage". Utiliser ses essuie-glaces pour enlever la glace les endommage.

Avec la vague de grand froid qui vient de toucher le pays, nul doute que bon nombre de Français ont dû dégivrer leur pare-brise le matin. Mais comment le dégivrer sans risquer de l’abîmer avec la raclette ? Faut-il mettre le chauffage à fond ? Suffit d’attendre une vingtaine de minutes que le peu de chauffage enclenché soit efficace ? Verser de l’eau bouillante sur le givre ? Voici quelques astuces pour dégivrer votre pare-brise en évitant de lui faire défaut.

Comment prévenir et faire partir le gel ?

Une multitude d’astuces sont à portée de main pour, dans un premier temps, empêcher ou du moins limiter le givrage de votre pare-brise. Le mieux étant de ne pas laisser son véhicule en plein air la nuit. Seulement, nombreux sont ceux qui ne possèdent pas de garage ou de place de parking en intérieur. Si c’est votre cas, la méthode la plus efficace consiste alors à recouvrir le pare-brise d’un grand morceau de carton, d’une bâche pare-soleil ou de papier journal. Assurez-vous que la vitre soit propre et sèche et coincez la bâche ou le carton entre le pare-brise et les essuie-glaces.

Autre méthode : l’alcool. Vous pouvez passer un chiffon humidifié avec de l’alcool à 70 ou 90° C sur vos vitres et votre pare-brise environ deux à trois fois par semaine. Ce geste devrait éviter que le givre ne s'y dépose la nuit. Le vinaigre blanc peut également être utilisé préventivement. Il vous suffit de mélanger trois volumes de vinaigre blanc pour un volume d'eau dans un vaporisateur et de vaporiser cette mixture sur les vitres.

De nombreux véhicules possèdent aujourd’hui une fonction "dégivrage", aidant à faire fondre la glace rapidement, à l’avant et à l’arrière. Mettez-la en route pendant une dizaine de minutes avant de dégager la glace avec une raclette gratte-vitre. Pensez à vérifier en amont que le tuyau d’échappement n’est pas bloqué par de la glace ou de la neige : avec un moteur en marche, cela vous ferait risquer une intoxication au monoxyde de carbone.

Bannissez la technique du jet d’eau chaude

Cela vous a déjà traversé l’esprit, ou vous l’avez peut-être même déjà fait : verser de l’eau tiède, voire bouillante sur votre pare-brise givré, pour gagner du temps, ou par manque d’autres équipements. Si cette méthode est connue de tous, ne vous y tentez pas ou plus ! À première vue, l’eau chaude fait fondre la fine couche de glace. Pour autant, ce changement rapide de température peut s'avérer fatal pour votre pare-brise, en aggravant les petites fissures, parfois invisibles à l'œil nu, mais bien présentes, ou en faisant carrément éclater le verre. Et si, par chance, vous échappez au pire, cette eau versée sur le pare-brise pourrait entraîner un effet boule de neige, et geler à nouveau si les températures restent trop basses.

En revanche, il existe une méthode nécessitant de l'eau chaude bien moins dangereuse pour votre véhicule. Il vous suffit de mettre cette eau dans un sachet plastique hermétique et de passer doucement le sachet sur le pare-brise afin de retirer le gel.

Attention à vos essuie-glaces

Il est bien tentant, lorsque l’on s’assoit à bord de son véhicule et que l’on constate du gel, d’activer ses essuie-glaces, au cas où ce ne soit que de la brume. Arrêtez tout ! Non seulement, vous userez inutilement le caoutchouc des balais d'essuie-glaces, mais vous risquez aussi d'endommager leur moteur.