Comment installer des chaînes à neige sur son véhicule ?

La Loi montagne oblige les automobilistes de certains départements à posséder des chaînes. Avec un peu d’entraînement, cinq minutes suffisent à les installer. Seules les roues motrices (situées à l’avant la plupart du temps) doivent être équipées.

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi Montagne au 1ᵉʳ novembre 2021, les automobilistes de 34 départements situés dans des massifs montagneux (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien) sont dans l’obligation de se munir de chaîne à neige, de pneus neige ou de chaussettes. Et si vous faites partie des personnes n’ayant jamais installé de chaînes sur votre voiture, le procédé peut vous paraître périlleux. Voici donc quelques indications pour les installer sur votre véhicule à l’approche des fêtes de Noël.

Assurez-vous que votre voiture est « chaînable »

Avant de vous lancer dans la pose de chaînes, vérifiez tout d’abord que votre voiture est compatible en vous référant à votre carnet d’entretien ou de bord. Celui-ci mentionne si le véhicule est « chaînable » et l’épaisseur maximale des maillons de la chaîne.

Et pour ne pas être pris au dépourvu, entraînez-vous avant le départ, n’attendez pas le dernier moment pour vous familiariser avec le montage des chaînes. Elles sont à fixer sur les deux roues motrices, qui sont généralement les deux roues avant. Pour les 4x4 en revanche, il faudra acheter quatre chaînes pour les quatre roues.

Avant de passer à l’action, garez-vous dans un endroit plat et stable. N’oubliez surtout pas de serrer le frein à main. Sachez que vous devez utiliser les chaînes uniquement sur la neige ou la glace, et les retirer immédiatement dès que les conditions climatiques s’améliorent. Et comme les chaînes-neige s’usent, il faut donc s’assurer de leur bon état afin d’éviter tout désagrément lié à une rupture éventuelle d’un ou plusieurs maillons. Dans le cas contraire, il faudra les remplacer.

Quelles sont les étapes à suivre ?

Les chaînes-neige sont composées d’un tube rigide assemblé à un embout de couleur (le plus souvent jaune) et de chaînes. Première étape cruciale pour ne pas perdre de temps : les démêler, en positionnant l’arceau (un tube en plastique) vers le haut. Les maillons de votre chaîne doivent retomber vers le bas.

C’est dans un second temps que vient le montage. Posez les chaînes à plat sous la voiture, la face cramponnée contre le sol (les crampons permettent l’adhérence des chaînes avec le sol). Veillez bien à coller complètement le premier tronçon de la chaîne contre le pneu.

Passez l’embout de couleur jaune derrière la roue, de la gauche vers la droite, puis joignez les deux extrémités des tubes sur le pneu, de façon à ce que la chaîne soit centrée. Joignez ensuite tous les autres points d’accroche entre eux. En principe, il y en a quatre, qu’il faut donc relier par deux de façon à former une croix.

Cinq minutes seulement ?

Une fois toutes ces étapes suivies, vous êtes fin prêt ! Il ne vous restera plus qu’à vérifier que tout est en place. Mais attention, la vérification à l’arrêt est insuffisante : c’est en roulant que vous pourrez vous assurer de la solidité de votre installation. Dès que vous avez terminé le montage des chaînes, roulez sur quelques kilomètres à vitesse réduite (la vitesse maximale avec des chaînes est réglementée à 50 km/h). Ceci doit permettre à vos chaînes de prendre leur place sur les roues. Avec un peu d’entraînement, cinq minutes seulement suffisent pour installer les chaînes à neige.